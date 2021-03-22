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سقطت أرضًا.. حيلة سيدة لسرقة المارة بأسلوب المغافلة في القاهرة

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سقطت أرضًا.. حيلة سيدة لسرقة المارة بأسلوب المغافلة في القاهرة سقطت أرضًا.. حيلة سيدة لسرقة المارة بأسلوب المغافلة في القاهرة

مصراوي Masrawy

02:23 م الإثنين 22 مارس 2021

كتب- سامح غيث:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ملابسات سرقة مشغولات ذهبية من سيدة، بمنطقة الزيتون، إذ تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سيدتان وزوجة أحدهما.

تبلغ لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة من (سيدة، مقيمة بدائرة القسم) بأنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بسقوط إحدى السيدات وما بحوزتها من مواد غذائية أرضاً، وأثناء قيامها بمساعدتها قامت أخرى بمغافلتها وسرقة (4 مشغولات ذهبية) من يدها، ولاذتا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكابها (سيدتان، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمتان بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة بالقليوبية)، وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى هروب المتهمتان عقب ارتكابهما الواقعة باستخدام سيارة ملك (زوج إحدى المتهمتان، مقيم بذات العنوان).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط إحدى المتهمتان وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب" المغافلة، والقص "باستخدام مقص حديدي بالاشتراك مع المتهمان الهاربان، كما تم بإرشادها ضبط كافة المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى عميلهم "حسن النية "، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المتهمة والمضبوطات، واتهمتها والهاربان بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهمان الهاربان والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

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