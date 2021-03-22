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بالأرقام- نشاط في حركة السفن والبضائع بميناء الإسكندرية

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بالأرقام- نشاط في حركة السفن والبضائع بميناء الإسكندرية بالأرقام- نشاط في حركة السفن والبضائع بميناء الإسكندرية

مصراوي Masrawy

02:14 م الإثنين 22 مارس 2021

الإسكندرية– محمد عامر:

شهد ميناء الإسكندرية، نشاطًا في حركة السفن والبضائع والحاويات خلال الـ 24 ساعة الماضية، إذ بلغ إجمالي السفن المتواجدة على الأرصفة 54 سفينة تحمل سلع وبضائع استراتيجية.

وقال أحمد بريقع، المتحدث الرسمي باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إن البضائع المتداولة تقدر بـ 142 ألف طن وتشمل غلال ومواد بترولية وفحم وأخشاب.

وأضاف المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، أن إجمالي عدد الحاويات الصادرة بلغ 1179 حاوية، فضلًا عن دخول وخروج 10 آلاف و211 شاحنة عامة من وإلى الميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووجه الربان طارق شاهين، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، الشركات والعاملين بالميناء باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية، لحماية أنفسهم والآخرين من المستجد.

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