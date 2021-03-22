أخبار عاجلة

ريال مدريد يحسم قراره النهائي بشأن عودة رونالدو -
"البرازيليون" يطالبون بعودة "جروهي".. ووكيله يكشف موقفه من شكوى "الاتحاد" -
"متحدث التجارة": رصدنا ازدحامًا في بعض "المولات" وسيتم تطبيق النظام بحزم -
"صحتك في رمضان".. برنامج توعوي ينفذه مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة -
مؤسس "إكستريم إي": المملكة المكان الأمثل لاستضافة الانطلاقة الأولى -
الليلة.. السعودية تُشارك 190 دولة في أضخم حدثٍ بيئي عالمي "ساعة الأرض" -
العثور على سوري تَعَمّد الهروب والاختفاء من أسرته في الرياض -
"المتحدة الصناعية" تواجه التصحر البيئي بقرية طفيل بألفي شتلة -
العراق: 5,062 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
الصين تفرض عقوبات على أفراد وكيانات في أمريكا وكندا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

تجديد حبس سائق في اتهامه بقتل مدرسة داخل شقتها بأكتوبر 15 يومًا

Print
تجديد حبس سائق في اتهامه بقتل مدرسة داخل شقتها بأكتوبر 15 يومًا تجديد حبس سائق في اتهامه بقتل مدرسة داخل شقتها بأكتوبر 15 يومًا

مصراوي Masrawy

02:09 م الإثنين 22 مارس 2021

كتب- صابر المحلاوي:

جدد قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر، اليوم الاثنين، حبس سائق 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامه بقتل مدرسة أزهرية داخل شقتها بالحي الإيطالي في حدائق أكتوبر بعدما هشم رأسها بدافع السرقة.

وذكر المتهم في أقواله أمام فريق البحث برئاسة العقيد محمد ربيع مفتش مباحث حدائق اكتوبر تحت إشراف اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة للمباحث إنه تعرف على المجني عليها منذ 6 أشهر حيث إنهما جيران في ذات الكومبوند، وكان يقوم بتوصيلها بحكم عمله في اوبر ثم انها كانت تدرس لابنه تخاطب.

أضاف المتهم أنه اقترض من المتهمة 2000 جنيه، قام برد نصفها وعندما طالبته المجني عليها برد باقي المبلغ أخذ في مماطلتها حتى اخبرته انها تحتاج باقي اموالها لتكملة مبلغ تمتلكه لشراء اجهزة كهربائية فعلم المتهم أنها تمتلك المال فقرر سرقتها لحل أزمته المالية وسداد ديونه.

استطرد المتهم قائلًا إنه خطط يوم الاثنين الماضي لتنفيذ جريمته فذهب اليها بحجة توصيل طلبات لمنزلها وفي اليوم التالي عندما قرر التنفيذ اتصل بها مدعيا ان مفاتيحه سقطت في شقتها عندما كان يوصل طلباتها وذهب اليها مرة اخري بعد قام بشراء قفازات بلاستيكية وأخفي "حجر" بين ملابسه.

استغل المتهم انشغال المجني عليها في البحث عن مفاتيحه وقام بضربها على راسها من الخلف عدة مرات فسقطت على الارض واعتقد المتهم انها فارقت الحياة فاسرع الي غرفة النوم بحثا عن مبالغ مالية، لكنه فوجئ بالمجني عليه تفيق بعد فقدانها الوعي وخرجت خارج الشقة تستغيث بالجيران في الشقة المقابلة فطاردها واعادها الى الشقة ثم انهال عليها ضربا مرة اخرى على راسها حتى فارقت الحياة.

اعترف المتهم أنه عقب قتل المجني عليها خشي من خروج الجيران الذين استغاثت بهم وفر هاربا بعد الاستيلاء على هاتفين محمولين وأسرع إلى منزله لتغيير ملابسه الملطخة بالدماء ثم توجه الى الطريق الصحراوي وقام بتكسر الهاتفين وأشعل النيران في ملابسه ثم سافر على محافظة المنيا مسقط رأسه.

واجه محمود سكر، وكيل أول نيابة أكتوبر أول، المتهم بتحريات الأجهزة الأمنية، ليعترف اعترافا كاملا بالجريمة بدافع السرقة، ووجهت النيابة برئاسة المستشار أسامة ربيع، رئيس نيابة أكتوبر اول له تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والسرقة وقررت حبسه على ذمة التحقيقات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"الحجرف": ندعم جهود مصر لعودة الملاحة عبر قناة السويس

"الحجرف": ندعم جهود مصر لعودة الملاحة عبر قناة السويس

"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

مصرع 5 مسؤولين سودانيين إثر غرق عبّارة شمال البلاد

مصرع 5 مسؤولين سودانيين إثر غرق عبّارة شمال البلاد

شبكة عيون الإخبارية