بروتوكول تعاون بين مدينة الأبحاث العلمية ومياه الشرب بالإسكندرية- صور

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الإسكندرية – محمد عامر:

وقعت الهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية ببرج العرب وشركة مياه الشرب بالإسكندرية، بروتوكول تعاون للبدء في تنفيذ مشروعات مشتركة للنهوض بمنظومة المعالجة الحالية وترشيد الطاقة وتقليل الفاقد من المياه.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب الجديدة، اليوم الاثنين، باليوم العالمي للمياه 2021 تحت شعار "تثمين المياه".

ومن جانبها، قالت جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، في كلمتها خلال الاحتفالية إن احتفال اليوم العالمي للمياه يعد فرصة جيدة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أهم التحديات التي تواجهنا حاليا وهي نُدرة المياه.

وأشارت إلى أن ندرة المياه تأتي نتيجة لأسباب وعوامل طبيعية وبشرية أهمها وأخطرها زيادة معدلات استهلاك الموارد المائية، و النمو السكاني، والتدهور البيئي، وتغير المناخ، وغيرها.

وأكدت عازر أن المحافظة لا تألوا جهدا لتحسين خدمة المياه والصرف الصحي للمواطنين، بالتعاون مع وزارتي الموارد المائية والري والإسكان متمثلة في الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي.

ولفتت إلي أن الرؤية التنموية للمحافظة تنعكس من خلال التعاون مع جميع الجهات التنفيذية المعنية من أجل نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك وتوعية المواطنين بالخدمات والمجهودات التي تقوم بها الدولة من أجل ضمان وصول مياه صحية لكافة المواطنين.

وثمنت نائب المحافظ الدور الذي تقوم به الدولة المصرية في ظل توجيهات القيادة السياسية، والسعي المستمر للحفاظ علي الموارد المائية وتحسين نوعية وجودة المياه، إلى جانب تنمية موارد مائية جديدة، ورفع كفاءة منظومة الري المصرية.

حضر الاحتفالية كل من الدكتورة مني عبد اللطيف، القائم بأعمال مدير الهيئة العامة لمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، واللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي، والمهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب.