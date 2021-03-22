أخبار عاجلة

ريال مدريد يحسم قراره النهائي بشأن عودة رونالدو -
"البرازيليون" يطالبون بعودة "جروهي".. ووكيله يكشف موقفه من شكوى "الاتحاد" -
"متحدث التجارة": رصدنا ازدحامًا في بعض "المولات" وسيتم تطبيق النظام بحزم -
"صحتك في رمضان".. برنامج توعوي ينفذه مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة -
مؤسس "إكستريم إي": المملكة المكان الأمثل لاستضافة الانطلاقة الأولى -
الليلة.. السعودية تُشارك 190 دولة في أضخم حدثٍ بيئي عالمي "ساعة الأرض" -
العثور على سوري تَعَمّد الهروب والاختفاء من أسرته في الرياض -
"المتحدة الصناعية" تواجه التصحر البيئي بقرية طفيل بألفي شتلة -
العراق: 5,062 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
الصين تفرض عقوبات على أفراد وكيانات في أمريكا وكندا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

صور.. رئيس جامعة أسوان يشارك في الملتقى التوظيفي الثاني

Print
صور.. رئيس جامعة أسوان يشارك في الملتقى التوظيفي الثاني صور.. رئيس جامعة أسوان يشارك في الملتقى التوظيفي الثاني

مصراوي Masrawy

01:27 م الإثنين 22 مارس 2021

أسوان – إيهاب عمران:

شارك الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، اليوم الاثنين، في فعاليات الملتقي التوظيفي الثاني "أونلاين"، والذي يقام تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمشاركة المراكز الجامعية للتطوير المهني، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية ودعم من الوكالة الأمريكية للتنمية.

وقال الدكتور أحمد غلاب أن 350 طالبًا وخريجًا من الجامعة، منهم 5 طلاب من ذوي الإعاقة البصرية والحركية، شاركوا مع 4 ألف طالب من 10 جامعات في فعاليات الملتقى.

أضاف الدكتور أحمد غلاب أن عدد المستفيدين من خدمات المركز الجامعي للتطوير المهني، منذ افتتاحه في 16 يناير 2020 بلغ حوالي 16 ألفًا و331 طالبًا وخريجًا، وذلك بمشاركة 6 شركات محلية من محافظة أسوان و58 شركة على مستوى الجمهورية.

مؤكدا على أهمية دور المركز الجامعي للتطوير المهني في تأهيل الخريجين وربطهم بسوق العمل.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"الحجرف": ندعم جهود مصر لعودة الملاحة عبر قناة السويس

"الحجرف": ندعم جهود مصر لعودة الملاحة عبر قناة السويس

"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

مصرع 5 مسؤولين سودانيين إثر غرق عبّارة شمال البلاد

مصرع 5 مسؤولين سودانيين إثر غرق عبّارة شمال البلاد

شبكة عيون الإخبارية