صور.. رئيس جامعة أسوان يشارك في الملتقى التوظيفي الثاني

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أسوان – إيهاب عمران:

شارك الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان، اليوم الاثنين، في فعاليات الملتقي التوظيفي الثاني "أونلاين"، والذي يقام تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبمشاركة المراكز الجامعية للتطوير المهني، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية ودعم من الوكالة الأمريكية للتنمية.

وقال الدكتور أحمد غلاب أن 350 طالبًا وخريجًا من الجامعة، منهم 5 طلاب من ذوي الإعاقة البصرية والحركية، شاركوا مع 4 ألف طالب من 10 جامعات في فعاليات الملتقى.

أضاف الدكتور أحمد غلاب أن عدد المستفيدين من خدمات المركز الجامعي للتطوير المهني، منذ افتتاحه في 16 يناير 2020 بلغ حوالي 16 ألفًا و331 طالبًا وخريجًا، وذلك بمشاركة 6 شركات محلية من محافظة أسوان و58 شركة على مستوى الجمهورية.

مؤكدا على أهمية دور المركز الجامعي للتطوير المهني في تأهيل الخريجين وربطهم بسوق العمل.