ضبط 3 أشخاص سرقوا "توك توك" بالإكراه في القاهرة

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مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، 3 أشخاص بالقاهرة؛ لقيامهم بسرقة مركبة توك توك بالإكراه.

أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ؛ لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، استغاث بها (سائق مركبة "توك توك"، مقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية) مصاب بجرح قطعي وكدمات متفرقة بالجسم، وقرر بأنه حال سيره بالمركبة قيادته بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة استوقفه أحد الأشخاص بدعوى توصيله إلى لإحدى الأماكن بدائرة القسم وأثناء ذلك فوجئ بتتبع آخران له يستقلان مركبة " توك توك " اعترضت طريقه وتعدوا عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض كان بحوزة أحدهم مُحدثين ما به من إصابات، واستولوا منه على المركبة قيادته كرهاً عنه، ولاذوا بالفرار.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وتبين أنهم (3 أشخاص، وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة) حيث تم ضبط أحد المتهمين حال استقلاله مركبة "التوك توك" المستولى عليها، بينما تم ضبط المتهمان الآخران حال استقلالهم مركبة "توك توك" قيادة أحدهما ويعمل عليها كسائق والمستخدمة في ارتكاب الواقعة المشار إليها وبحوزتهم ( سلاح أبيض والمستخدم في ارتكاب الواقعة)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبسؤال المجني عليه تعرف على المتهمين والمركبة، واتهمهم بسرقته بالإكراه وإحداث إصابته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.