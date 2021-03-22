ضبط شخصين بحوزتهما كمية من الحشيش في 15 مايو

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مصراوي Masrawy

كتب- سامح غيث:

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية) حال استقلالهما سيارة "ملك وقيادة أحدهما" وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش – مبلغ مالي – 3 هواتف محمولة).

بمواجهة المتمين اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة، والهواتف لتسهيل الاتصال بعملائهما، والسيارة لتسهيل تنقلاتهما.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.