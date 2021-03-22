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بسبب "كورونا".. تشميع 11 منشأة خلال جولة المحافظ في الفيوم - صور

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بسبب "كورونا".. تشميع 11 منشأة خلال جولة المحافظ في الفيوم - صور بسبب "كورونا".. تشميع 11 منشأة خلال جولة المحافظ في الفيوم - صور

مصراوي Masrawy

01:18 م الإثنين 22 مارس 2021

الفيوم – حسين فتحى:

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بغلق وتشميع 11 مقهى ومطعمًا في مدينة الفيوم والطريق الدائري، لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار عدوى .

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها محافظ الفيوم والتى استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، لمتابعة التزام الأفراد والمنشآت التجارية بقرارات رئيس مجلس الوزراء.

قال الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، إن الجولة شملت تفقد شارعي أحمد شوقي، وبحر سنورس، وطريق نادي قارون، والطريق الدائري، بالإضافة الى تفقد المنطقة الصناعية، خلف موقف سنهور، ومنشأة عبد الله.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه جرى غلق وتشميع مطعمين بشارع بحر سنورس بوسط المدينة، لعدم التزام العاملين بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات، بالإضافة إلى غلق 9 مقاهي لمخالفتها الإجراءات الاحترازية.

ووجه محافظ الفيوم، بغلق أية منشأة لم تلتزم بالقرارات والإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظاً على صحة المواطنين، للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، لافتاً إلى تحمل الجميع المسؤولية تجاه تنفيذ القرارات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

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