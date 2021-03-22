في الرأس السوداء.. إزالة 11 محلا على أراضي الدولة بالإسكندرية - صور

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية – محمد عامر:

شن حي المنتزه أول بالتنسيق مع قوات الشرطة حملة، اليوم الاثنين، لإزالة التعديات على أراضي الدولة بمساكن العبور بمنطقة الرأس السوداء.

ومن جانبها، قالت جيهان مسعود، رئيس حي المنتزه أول، إنه جرى إزالة 11 محلا مخالفا على أرض الدولة، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشارت إلى أن الحملة نجحت في استرداد قطعة الأرض البالغ مساحتها 3557 متر مربع، تمهيدا لعمل حديقتين، لخدمة أهالي مساكن العبور بمنطقة الرأس السوداء.

وأضافت رئيس حي المنتزه أول، أن الأرض سبق تخصيصها لصالح مديرية الشباب والرياضة، مؤكدة على استمرار الحملات لمنع أي مواطن من التعدي على أراضي الدولة.

كان المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية أصدر القرار رقم 2 لسنة 2021 بتخصيص الأرض المشار إليها لمديرية الشباب والرياضة، لإقامة ملاعب مكشوفة ومركز شباب.