في "التعليم والتموين".. محافظ بني سويف يفتتح مشروعات خدمية -صور

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بني سويف - حمدي سليمان:

افتتح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف عدداً من المشروعات الخدمية، اليوم الاثنين، في قطاعات "التعليم، والتموين والخدمات الجماهيرية"، وذلك ضمن البرنامج الميداني المعد لافتتاح المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة.

بدأ المحافظ الجولة بافتتاح المركز التكنولوجي المطور لخدمة المواطنين بإدارة تموين بني سويف شرق النيل، بتكلفة 700 ألف جنيه، وفي إطار خطة وزارة التموين لإحلال وتجديد مكاتب التموين على مستوى المحافظات لخدمة أصحاب البطاقات التموينية، وإنهاء الإجراءات في أسرع وقت، وتدقيق البيانات من خلال منظومة إلكترونية موحدة.

وعقب الافتتاح تفقد المحافظ مكونات المركز المطور الذي يقدم كافة الخدمات التموينية للمواطنين، وتابع تسلسل تقديم الخدمة بالمركز بدءا من استقبال طلبات المواطنين، ووسائل الراحة المعدة بصالة مجهزة للانتظار مزودة بجهاز انتظار اليكتروني، كالمتوافرة بأماكن الخدمات الحديثة مثل البنوك والبريد وغيرها، واطمأن من المواطنين عن مستوى الخدمة المقدمة لهم.

كما افتتح المحافظ المركز التكنولوجي الجديد بمقر الإدارة الهندسية بمدينة بني سويف، بتكلفة مليون جنيه تقريباً ضمن برنامج تطوير الخدمات الحكومية الذي تنفذه وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظة، بهدف تطوير الأداء الحكومي ورفع مستوى المعاملات الحكومية من خلال توفير قنوات متعددة لتقديم الخدمة بشكل مميكن.

كما جرى افتتاح أعمال تطوير ميدان المديرية والذي نفذته الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، ضمن خطة المحافظة لاستعادة الشكل الحضاري والجمالي للميادين والشوارع، إذ شملت الأعمال تجميل، وتشجير، وإعادة رصف، وتخطيط للميدان، وتغيير مسارات مرورية جديدة في اتجاهات الشوارع لتتناسب مع طبيعة الحركة المرورية الجديدة بعد الانتهاء من كوبري المزلقان، الذي ساهم في حل مشكلة مرورية ظلت تعاني منها المنطقة لسنوات،

وفي ختام جولته افتتح المحافظ محمود حمد الرسمية للغات بمدينة بني سويف والتي جرى إنشائها على مساحة إجمالية 5900 متر بتكلفة 16 مليون و480 ألف جنيه، وتتكون من مبنيين كل مبنى مكون من 4 طوابق تحوي 56 فصلا دراسيا وقاعات رياض أطفال،ومعمل كمبيوتر ومكتبة وغرف للمجالات ومكاتب إدارية وقاعة متعددة الأغراض،حيث تمثل المدرسة إضافة متميزة للمنظومة التعليمية ،وتساهم بشكل كبير في تخفيف كثافة الفصول.