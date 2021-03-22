"مدفع وعربة فول".. "سر مهنة" صناع زينة رمضان في بورسعيد (صور)

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مصراوي Masrawy

بورسعيد - طارق الرفاعي:

مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، يتنافس صناع الزينة بمحافظة بورسعيد، في ابتكار كل ما هو جديد لجذب أنظار المواطنين، بعيدًا عن الأفكار التقليدية التي اعتمدوا عليها لفترات طويلة.

"مدفع رمضان وعربة فول وأخرى للعصير وحمص الشام".. هكذا كانت واجهة معظم معارض صانعي الزينة داخل حي العرب الشهير ببورسعيد، والتي يتراوح أسعارها ما بين 300 إلى 2000 جنيه، وأصوات الأغاني الرمضانية والأضواء الجذابة التي تزين العربات تحيط بك داخل المعرض.

محمد سرور، صانع زينة رمضانية، يتحدث قائلًا: "أعمل أنا وشريكي في المواسم لتنفيذ الزينة، ففي عيد الأضحى على سبيل المثال نصمم وننفذ الخرفان، وبعد الفطار تكون هناك عربات الكعك والبسكوت، أما رمضان هذا العام فكانت أفكارنا بعيدة عن الفوانيس، واعتمدنا على الأشكال الجديدة لعربات صغيرة لبيع حمص الشام والعصير والفول، ولها أحجام مختلفة، فالأحجام الكبيرة يقبل عليها أصحاب المطاعم والكافيهات والفنادق الكبرى، أما العربات الصغيرة فيشتريها المواطنون لوضعها في المنزل، وهناك زبائن تطلب تصميمات معينة نصممها لهم".

وعن الخامات والأسعار قال: "الخامات كلها صناعة مصرية ونحضرها من القاهرة، فسعر المدفع الكبير 650 جنيه، وعربة الفول من 1700 إلى 2000 جنيه، أما العربات الصغيرة فسعرها 300 جنيه، ومن المتوقع زيادة الإقبال قبل رمضان بـ10 أيام".

تطوير الأفكار سمة هذا الموسم

وحول الأفكار يقول الأسعد أحمد إبراهيم: "قمنا بتطوير أفكارنا وتصميماتنا هذا العام، وهي أفكار شريكي محمد وتنفيذنا سويًا، وهذه أول مرة نعرض هذا الشغل وأفكار غير مسبوقة في بورسعيد مثل: عربات حمص الشام والعصير والفول ومدفع رمضان، والعربات الصغيرة سعرها يتراوح ما بين 300 إلى 320 جنيه، ومدفع رمضان الكبير 650 جنيه وعربية الفول 2000 جنيه".

وتابع: "الخامات معظمها من القاهرة وإذا كانت هناك خامات متوفرة في بورسعيد يجري شراؤها من بورسعيد، ويرجع سبب الشراء من القاهرة كون أن بها كل جديد يمكن تقديمه للزبائن، خاصة وأنه يجرى الاعتماد على خامات عالية الجودة التي ارتفع سعرها ارتفاع طفيف مقارنة بالعام الماضي".

وأوضح: "(قدرة الفول) تأتي عمولة مخصوص لنا حيث نذهب للمصانع والورش بسوق النحاس في القاهرة التي تصنعها ونخبرهم بالمقاسات التي نريدها لكي يوفرونها لنا، لكن نحن من صممنا العربة ونفذناها، وتوب القماش سعره 350 جنيه وبه 30 متر، وهناك أتواب بسعر أقل يصل سعر التوب إلى 200 جنيه وبها 50 متر لكن جودتها أقل، ولا نعتمد عليها".

وأضاف: العرائس الموضوعة على العربات كانت مميزة ومصنوعة بحرفية شديدة، والعرائس يصممها مصممين عرائس، ونحن من نخبرهم بالمقاسات المطلوبة، والإقبال ما يزال في بدايته فالمواطنين يشاهدون الجديد، ونضع أغاني رمضانية وأضواء لتزيين العربات".