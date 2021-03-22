بعد انقلاب سيارة نقل.. إعادة حركة المرور إلى طبيعتها على طريق بنها الحر

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

عادت الحركة المرورية لطبيعتها بنزلة الطريق الحر اتجاه بنها، اليوم الإثنين، عقب انقلاب سيارة نقل محملة بمواد بناء، كانت تسببت فى إعاقة الحركة المرورية بالطريق.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من العميد أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية، يفيد انقلاب سيارة نقل محملة بمواد بناء "زلط" فى نزلة الطريق الحر ببنها، وتعطل الحركة المرورية.

انتقلت أجهزة الأمن، ومعدات مجلس مجلس مدينة بنها، وتبين انقلاب السيارة في نزلة الطريق، وتوقف الحركة المرورية، وجرى رفع السيارة ورفع الزلط بواسطة معدات مجلس المدينة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.