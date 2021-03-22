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عاملات ومريضات.. مركز أورام أسوان يكرم الأمهات المثاليات

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عاملات ومريضات.. مركز أورام أسوان يكرم الأمهات المثاليات عاملات ومريضات.. مركز أورام أسوان يكرم الأمهات المثاليات

مصراوي Masrawy

12:51 م الإثنين 22 مارس 2021

أسوان – إيهاب عمران:

نظمت إدارة مركز أورام أسوان، اليوم الاثنين، احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات من العاملات بالمركز والمريضات، بمناسبة احتفالات عيد الأم.

وقال الدكتور محمد شوقي مدير عام مركز الأورام، أنه جرى تنظيم الاحتفالية وسط تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية، لتكريم الأمهات المثاليات من العاملات بالمركز أو الممرضات، تقديرا لدورهن وعرفانا بجميلهن.

وأضاف أنه جرى تكريم كلا من الدكتورة رجاء لبيب نائب مدير المركز، والدكتورة راندا ممدوح مديرة الصيدلية، وأمل عبد الخالق فنى اشعة، ورضا محمود سكرتيرة قسم الباثولوجي، ونصره ضوى خدمات معاونة، ووالدة الممرضة الشهيدة حسنة أنور والتي توفت أثناء تأديتها عملها بسبب .

وأشار مدير المركز إلى أنه قام بالمرور على جميع أقسام المركز والعيادات الخارجية، وجرى تهنئة وتكريم جميع السيدات المتواجدات سواء من العاملات بالأقسام أو المريضات.

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