صور.. وزيرا التنمية المحلية والآثار يفتتحان أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة بكفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

كفر الشيخ - إسلام عمار:

افتتح، اليوم الإثنين، اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار، رفقة اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، تطوير مسار العائلة المقدسة بمحافظة كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ.

تفقد الوزيران ومحافظ كفر الشيخ، كنيسة السيدة العذراء بسخا، وما تضمه من آثار ومحتويات نادرة، منها آثار قدم السيد المسيح على حجر، وكذا تفقد المسار والذي يعتبر رؤية تنموية لمحطات العائلة المقدسة في مصر، لرفع كفاءتها وتحويلها إلى محطات هامة على خريطة السياحة العالمية.

وقال محافظ كفر الشيخ، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، إن المسار يحمل قيم ومعاني إنسانية للتسامح والسلام والتراث، فالرؤية تشمل تطويره، وتحسين جودة العمران، والطرق المؤدية إليه.