أخبار عاجلة

"البرازيليون" يطالبون بعودة "جروهي".. ووكيله يكشف موقفه من شكوى "الاتحاد" -
"متحدث التجارة": رصدنا ازدحامًا في بعض "المولات" وسيتم تطبيق النظام بحزم -
"صحتك في رمضان".. برنامج توعوي ينفذه مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة -
مؤسس "إكستريم إي": المملكة المكان الأمثل لاستضافة الانطلاقة الأولى -
الليلة.. السعودية تُشارك 190 دولة في أضخم حدثٍ بيئي عالمي "ساعة الأرض" -
العثور على سوري تَعَمّد الهروب والاختفاء من أسرته في الرياض -
"المتحدة الصناعية" تواجه التصحر البيئي بقرية طفيل بألفي شتلة -
العراق: 5,062 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
الصين تفرض عقوبات على أفراد وكيانات في أمريكا وكندا -
"المحيميد": نظام تأجير عاملات المنازل بالساعة أبرز الحلول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

إصابة 14 شخصًا في تصادم جرار زراعي وميكروباص بالشرقية

Print
إصابة 14 شخصًا في تصادم جرار زراعي وميكروباص بالشرقية إصابة 14 شخصًا في تصادم جرار زراعي وميكروباص بالشرقية

مصراوي Masrawy

12:47 م الإثنين 22 مارس 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

استقبل مستشفى بلبيس المركزي بالشرقية، اليوم الاثنين، 14 شخصًا، مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر وقوع حادث تصادم بين جرار زراعي وسيارة ميكروباص بطريق "بلبيس – العاشر من رمضان".

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء دكتور أيمن مطر، حكمدار الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي، بوصول 14 شخصًا، بينهم 4 حالات خطيرة، مصابين جميعًا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين وقوع حادث تصادم بين جرار زراعي وسيارة ميكروباص، أمام الكهرباء بطريق "بلبيس – العاشر من رمضان" الصحراوي، فيما حرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"الحجرف": ندعم جهود مصر لعودة الملاحة عبر قناة السويس

"الحجرف": ندعم جهود مصر لعودة الملاحة عبر قناة السويس

"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

مصرع 5 مسؤولين سودانيين إثر غرق عبّارة شمال البلاد

مصرع 5 مسؤولين سودانيين إثر غرق عبّارة شمال البلاد

شبكة عيون الإخبارية