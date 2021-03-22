إصابة 14 شخصًا في تصادم جرار زراعي وميكروباص بالشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

استقبل مستشفى بلبيس المركزي بالشرقية، اليوم الاثنين، 14 شخصًا، مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر وقوع حادث تصادم بين جرار زراعي وسيارة ميكروباص بطريق "بلبيس – العاشر من رمضان".

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء دكتور أيمن مطر، حكمدار الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي، بوصول 14 شخصًا، بينهم 4 حالات خطيرة، مصابين جميعًا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين وقوع حادث تصادم بين جرار زراعي وسيارة ميكروباص، أمام شبكة الكهرباء بطريق "بلبيس – العاشر من رمضان" الصحراوي، فيما حرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.