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25 مصاب كورونا يتلقون العلاج في مستشفيات جامعة أسيوط

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25 مصاب كورونا يتلقون العلاج في مستشفيات جامعة أسيوط 25 مصاب كورونا يتلقون العلاج في مستشفيات جامعة أسيوط

مصراوي Masrawy

12:46 م الإثنين 22 مارس 2021

أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، اليوم الإثنين، وجود 25 مصابًا بفيروس كورونا يتلقون العلاج بالمستشفى الجامعي الرئيسي.

وقال رئيس جامعة أسيوط، إن أن المستشفى الجامعى الرئيسي تستقبل الحالات الإيجابية من من منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين وأسرهم وكذلك الحالات الحرجة المحولة من مستشفيات وزارة الصحة.

وأوضح الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، أن نحو 10 مصابين بفيروس كورونا المستجد خاضعين للعلاج بالعناية المركزة بينما 15 حالة آخرى مستقرة؛ ويجري اتخاذ الاستعدادات اللازمة والمتابعة اليومية بالمستشفى الجامعى.

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