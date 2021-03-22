25 مصاب كورونا يتلقون العلاج في مستشفيات جامعة أسيوط

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أسيوط ـ محمود عجمي:

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، اليوم الإثنين، وجود 25 مصابًا بفيروس كورونا يتلقون العلاج بالمستشفى الجامعي الرئيسي.

وقال رئيس جامعة أسيوط، إن أن المستشفى الجامعى الرئيسي تستقبل الحالات الإيجابية من فيروس كورونا من منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين وأسرهم وكذلك الحالات الحرجة المحولة من مستشفيات وزارة الصحة.

وأوضح الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، أن نحو 10 مصابين بفيروس كورونا المستجد خاضعين للعلاج بالعناية المركزة بينما 15 حالة آخرى مستقرة؛ ويجري اتخاذ الاستعدادات اللازمة والمتابعة اليومية بالمستشفى الجامعى.