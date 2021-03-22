صور.. معرض "أهلًا رمضان" في رأس سدر بجنوب سيناء

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جنوب سيناء - رضا السيد:

نظمت مدينة رأس سدر بمحافظة جنوب سيناء اليوم الإثنين، معرض "أهلًا رمضان" لبيع السلع الغذائية المختلفة واحتياجات ومستلزمات شهر رمضان الكريم.

وقال علي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، إنه جرى إطلاق مبادرة "أهلًا رمضان" بمنطقة سوق الثلاثاء بقرية أبوصويرة، لتقديم كافة السلع الغذائية بأسعار في متناول كافة المواطنين، وجرى تنظيم المعرض هذا العام مبكرًا لاتاحة الفرصة للمواطنين الوقت الكافي لشراء مستلزماتهم.

وأكد رئيس المدينة، أنه جارى استخراج التصاريح اللازمة لكافة المشاركين في المعرض، لاستمرار عرض منتجاتهم في المعرض بداية من اليوم وحتى آخر يوم في رمضان.

وأوضح أن المعرض يضم كافة مستلزمات المواطنين، بداية من فوانيس رمضان وحتى الحلويات الطازجة يوم بيوم، إضافة إلى قسم البقالة والياميش والخضروات، وكافة أنواع اللحوم الطازجة، مع إلزام كافة المشاركين في المعرض بوضع التسعيرة، وسيجري متابعة المعرض من قبل لجنة مشتركة من التموين والصحة والطب البيطري، ومجلس المدينة، للتأكد من صلاحية المعروضات، والالتزام بالتسعيرة.

وأشار رئيس مدينة رأس سدر، إلى أن هذا المعرض يعد بديلًا لسوق الثلاثاء الذي جرى إلغاؤه نظرًا لظروف فيروس كورونا المستجد.

وأشاد مواطنو مدينة رأس سدر بالمعرض، وقال الشيخ إبراهيم أبوعطية، إن المعرض يوفر كافة السلع الغذائية بكميات كبيرة، وأسعار مخفضة، وهذا يتيح الفرصة لسكان الوديان والتجمعات البدوية لشراء كافة مستلزماتهم في أي وقت، مقدمًا الشكر لكافة القائمين على إنشاء المعرض وعلى رأسهم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.