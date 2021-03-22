إخلاء سبيل سائق تسبب في مصرع شاب وإصابة شقيقه في الشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

قررت نيابة منيا القمح بالشرقية، إخلاء سبيل سائق، بضمان محل إقامته، على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتسبب في مقتل شاب وإصابة شقيقه في حادث تصادم بطريق "منيا القمح – بندف".

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى منيا القمح المركزي بوصول كلٍ من: "إيهاب.م.إ" 18 عامًا، جثة هامدة، وشقيقه "فارس" 11 عامًا، مصابًا بنزيف بالمخ.

تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية كان يقودها المتوفى وبرفقته شقيقه المصاب، وذلك بطريق "منيا القمح – بندف" أمام قرية "عاصم" بمنيا القمح، فيما لاذ قائد السيارة بالفرار.

جرى ضبط قائد السيارة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.