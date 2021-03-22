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شاهد عيان يروي تفاصيل "واقعة الساطور" في قنا

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شاهد عيان يروي تفاصيل "واقعة الساطور" في قنا شاهد عيان يروي تفاصيل "واقعة الساطور" في قنا

مصراوي Masrawy

12:36 م الإثنين 22 مارس 2021

قنا - عبد الرحمن القرشي:

كشف شاهد عيان، على واقعة اتهام ربة منزل بالاعتداء على ضرتها بالساطور وتقطيع أصابعها بقرية العمرة بمركز أبوتشت شمالي قنا، تفاصيل جديدة حول الواقعة.

وقال إن مشاجرة نشبت بين الزوجتين خلال غياب الزوج الذي يعمل حارس على إحدى الأراضي الزراعية، بسبب خلاف وقع بين أطفال كلا الزوجتين، سرعان ما تطورت المشاجرة إلى تشابك بالأيدي.

وتابع الشاهد أن الزوجة الأولى بادرت بضرب الزوجة الثانية عبر "الساطور" فقطعت لها أصابعها ثم سددت إليها ضربة نافذة في الرأس وفرت هاربة، لتترك ضرتها غارقة في دمائها.

كان اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، مساء الأحد، تلقى إخطارًا، بإصابة "شيماء.ر"، 25 عاما، بجرح نافذ في الرأس، بساطور استقر في رأسها، وبتر في 3 صوابع، وكسور في أماكن متفرقة بالجسم.

جرى نقل المصابة إلى مستشفى أبوتشت العام، ومنها تم تحويلها إلى مستشفى سوهاج الجامعي في حالة خطرة، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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