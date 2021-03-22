أخبار عاجلة

"البرازيليون" يطالبون بعودة "جروهي".. ووكيله يكشف موقفه من شكوى "الاتحاد" -
"متحدث التجارة": رصدنا ازدحامًا في بعض "المولات" وسيتم تطبيق النظام بحزم -
"صحتك في رمضان".. برنامج توعوي ينفذه مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة -
مؤسس "إكستريم إي": المملكة المكان الأمثل لاستضافة الانطلاقة الأولى -
الليلة.. السعودية تُشارك 190 دولة في أضخم حدثٍ بيئي عالمي "ساعة الأرض" -
العثور على سوري تَعَمّد الهروب والاختفاء من أسرته في الرياض -
"المتحدة الصناعية" تواجه التصحر البيئي بقرية طفيل بألفي شتلة -
العراق: 5,062 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
الصين تفرض عقوبات على أفراد وكيانات في أمريكا وكندا -
"المحيميد": نظام تأجير عاملات المنازل بالساعة أبرز الحلول -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

العاصفة الترابية.. انتظام حركة الملاحة في ميناء دمياط

Print
العاصفة الترابية.. انتظام حركة الملاحة في ميناء دمياط العاصفة الترابية.. انتظام حركة الملاحة في ميناء دمياط

مصراوي Masrawy

12:35 م الإثنين 22 مارس 2021

دمياط - محمد إبراهيم:

انتظمت حركة الملاحة بهيئة ميناء دمياط، اليوم الإثنين، في الوقت الذي ساد فيه المحافظة طقس غائم، تزامنا مع ارتفاع في درجات الحرارة يصاحبه نشاط للرياح في كثير من الأحيان.

واستمرت حركة تداول البضائع والحاويات داخل ميناء دمياط، كما تواصل عمل مراكب الصيد في بوغاز عزبة البرج.

ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 21 سفينة، بالإضافة إلى 19 سفينة بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من سقوط أمطار على مناطق عدة في الإقليم، على رأسها مدينة رأس البر، بعد طقس غائم استمر طوال اليوم.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"الحجرف": ندعم جهود مصر لعودة الملاحة عبر قناة السويس

"الحجرف": ندعم جهود مصر لعودة الملاحة عبر قناة السويس

"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

مصرع 5 مسؤولين سودانيين إثر غرق عبّارة شمال البلاد

مصرع 5 مسؤولين سودانيين إثر غرق عبّارة شمال البلاد

شبكة عيون الإخبارية