العاصفة الترابية.. انتظام حركة الملاحة في ميناء دمياط

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مصراوي Masrawy

دمياط - محمد إبراهيم:

انتظمت حركة الملاحة بهيئة ميناء دمياط، اليوم الإثنين، في الوقت الذي ساد فيه المحافظة طقس غائم، تزامنا مع ارتفاع في درجات الحرارة يصاحبه نشاط للرياح في كثير من الأحيان.

واستمرت حركة تداول البضائع والحاويات داخل ميناء دمياط، كما تواصل عمل مراكب الصيد في بوغاز عزبة البرج.

ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 21 سفينة، بالإضافة إلى 19 سفينة بالمخطاف الخارجي في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من سقوط أمطار على مناطق عدة في الإقليم، على رأسها مدينة رأس البر، بعد طقس غائم استمر طوال اليوم.