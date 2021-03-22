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محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع إعادة رصف شوارع الخارجة

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محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع إعادة رصف شوارع الخارجة محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع إعادة رصف شوارع الخارجة

مصراوي Masrawy

12:33 م الإثنين 22 مارس 2021

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أجرى اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، بجولة تفقدية لعدد من المواقع بمدينة الخارجة يرافقه المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز والمهندس محسن مغربي مدير عام الطرق بالمحافظة.

تفقد تجربة إعادة رصف شوارع المدينة ورد الشيء لأصله بالمناطق التي جرى الانتهاء من حفر خطوط توصيل الغاز الطبيعي بها ودراسة أفضل آلية لرفع كفاءة هذه الشوارع.

كما وجه الزملوط، باستكمال رصف الممشى الكائن بشارع الشهيد حازم عبد الخالق لتوفير متنفس لأهالي المنطقة وإقامة أكشاك وطرحها لتوفير فرص عمل للشباب.

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