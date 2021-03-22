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صور.. محافظ أسيوط يتفقد أعمال توصيل المرافق في مجمع الصناعات الصغيرة

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صور.. محافظ أسيوط يتفقد أعمال توصيل المرافق في مجمع الصناعات الصغيرة صور.. محافظ أسيوط يتفقد أعمال توصيل المرافق في مجمع الصناعات الصغيرة

مصراوي Masrawy

12:25 م الإثنين 22 مارس 2021

أسيوط ـ محمود عجمي:

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الإثنين، أعمال توصيل المرافق والرصف بمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة عرب العوامر الصناعية بمركز أبنوب، وتابع معدلات التنفيذ التي بلغت 96%.

وقال محافظ أسيوط، إن مجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة يتكون من 272 وحدة صناعية ومنطقة إدارية تجارية ومنطقة خدمية على مساحة 71,4 فدان؛ مشيرًا إلى أعمال توصيل خطوط وكابلات الكهرباء للمجمع، كما تابع أعمال مد خطوط وكابلات الكهرباء جهد 22 كيلو فولت للمجمع، كما تفقد بعض أعمال المرافق والبنية التحتية التي يجري تنفيذها بالمجمع من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء.

وأكد محافظ أسيوط – خلال جولته – على أهمية المجمع الذي يتكون من وحدات صناعية تشمل أنشطة الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية البسيطة، بالإضافة إلى المناطق الخدمية والتجارية والإدارية والذي يساهم في توفير فرص عمل للشباب واستيعاب العديد من الأيدي العاملة خاصة من الحرفيين وأصحاب الصناعات.

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