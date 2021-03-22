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وكيل تعليم الوادي الجديد يحيل عاملين في مدرسة الأربعين للتحقيق

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وكيل تعليم الوادي الجديد يحيل عاملين في مدرسة الأربعين للتحقيق وكيل تعليم الوادي الجديد يحيل عاملين في مدرسة الأربعين للتحقيق

مصراوي Masrawy

12:20 م الإثنين 22 مارس 2021

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

قرر الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، إحالة مجموعة من العاملين بمدرسة الأربعين (١) الابتدائية للتحقيق العاجل وذلك لعدم الانضباط الإداري، والإهمال والتقصير في العمل والإخلال بالواجب الوظيفي.

أكد النيلي، في بيان صحفي له، اليوم الإثنين، أن القرار يأتي وفقا لتقرير لجنة المتابعة وتقويم الأداء خلال زيارة فجائية للمدرسة لمتابعة سير منظومة العمل.

وشدد النيلي، أنه لا تهاون مع أي مخالف أو مقصر في أداء عمله المنوط به وستجري مجازاته وفق اللوائح والقوانين المنظمة، مؤكدًا أننا جميعا نسعى لتطوير العمل الأداء شكلًا ومضمونًا بكافة المنشآت التعليمية ولن نتهاون مع المقصرين وكل التقدير والتكريم للمتميزين.

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