إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة بالشرقية

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مصراوي Masrawy

الشرقية – فاطمة الديب:

أصيب 5 أشخاص، بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، اليوم الاثنين؛ إثر انقلاب سيارة يستقلونها بالطريق الدائري الإقليمي أمام قرية "العدلية" ببلبيس بالشرقية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء دكتور أيمن مطر، حكمدار الجنوب والعاشر من رمضان، يفيد بورود إشارة من مستشفى "بلبيس" المركزي، بوصول 5 أشخاص، مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين انقلاب سيارة "سوزوكي" أعلى الطريق الدائري الإقليمي أمام قرية "العدلية" ببلبيس، ما أسفر عن إصابة المصابين، وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.