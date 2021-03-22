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140 ألف طن.. تفاصيل استعدادات سوهاج لموسم حصاد القمح - صور

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140 ألف طن.. تفاصيل استعدادات سوهاج لموسم حصاد القمح - صور 140 ألف طن.. تفاصيل استعدادات سوهاج لموسم حصاد القمح - صور

مصراوي Masrawy

12:07 م الإثنين 22 مارس 2021

سوهاج – عمار عبد الواحد:

أنهت محافظة سوهاج استعداداتها لموسم توريد واستلام القمح من المزارعين للعام الزراعي الحالي 2021، وراجعت تجهيزات الشون والصوامع بمراكز المحافظة، وذلك من حيث مراجعة أعمال تبخير وتطهير الأرضيات وتوفير المشمعات والعروق الخشبية، وغير ذلك من الاستعدادات الخاصة بعمليات توريد القمح واستلامه من المزارعين.

وعاينت لجنة ضمت أعضاء من مديريتي والزراعة والرقابة على الصادرات ومباحث التموين والمطاحن، جميع الشون والصوامع المخصصة لاستلام وتخزين الأقماح، للوقوف على مدى سلامة الإجراءات المطابقة لشروط التخزين الجيد، والتأكد من اعتماد الموازين الخاصة بجميع المواقع.

ويتواجد في كل صومعة أو شونة مخصصة لاستلام القمح من المزارعين لجان لفرز واستلام القمح من المزارعين الموردين تضم أعضاء من جمعية القبانية "الوزان"، وعضو من مديرية التموين وعضو من مديرية الزراعة وعضو من هيئة سلامة الغذاء، ويرأسهم عضو مديرية التموين.

من جانبه قال المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بسوهاج إنه يوجد بالمحافظة 3 صوامع مخصصة لتخزين القمح بإجمالي 110 ألف طن، وهي صوامع غرب طهطا بسعة تخزينية 60 ألف طن وتتبع الشركة القابضة للصوامع والتخزين، وصوامع أولاد نصير بسعة 30 ألف طن وصوامع البلينا بسعة 20 ألف طن وتتبعان لشركة مطاحن العليا.

وأضاف "إبراهيم" في تصريحات خاصة لـ "مصراوي" أنه يوجد أيضًا بالمحافظة شون أسمنتية تتبع شركة مطاحن مصر العليا والبنك الزراعي بسعة 31 ألف طن، جرى تخصيصها لاستلام القمح من المزارعين بمراكز طما وطهطا وجهينة وسوهاج "هنجر" وساقلته وأخميم ودارالسلام وجرجا.

وأشار وكيل وزارة التموين بسوهاج إلى أنه يوجد أيضًا بالمحافظة عدد 2 شونة ترابية، يمكن الاستعانة بهما عند الضرورة كمركز تجميع، ويجرى إخلائهما فور الانتهاء من استلام الأقماح من المزارعين، بمركزي أخميم ودارالسلام، بسعة تخزينية 6 آلاف طن.

وأوضح "إبراهيم" أن المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا العام طبقًا لحصر مديرية الزراعة بلغت 208 ألف فدان، وأن المتوقع توريده من محصول القمح هذا العام 142 ألف طن.

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