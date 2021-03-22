بدء اختبارات الطلاب الأفارقة للحصول على منحة الجامعة اليابانية بالإسكندرية

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مصراوي Masrawy

الإسكندرية – محمد عامر:

بدأت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب، اليوم الاثنين، إجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية "أون لاين" للطلاب المتقدمين من 34 دولة افريقية، للحصول على منح الدراسات العليا، وذلك حتى يوم الخميس المقبل.

وقال الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة اليابانية المصرية، إن الجامعة خصصت 150 منحة لطلاب أفريقيا بهدف إعداد الكوادر الأفريقية وصقل خبراتهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي للمساهمة في دعم التنمية بأٔفريقيا.

وأشار إلى أن هذه المنح تمول من قبل حكومتي مصر واليابان، إذ تتكفل الأولى بمصاريف الإعاشة والإقامة داخل مصر، والثانية بالمصاريف الدراسية وتذاكر الطيران من الدولة الموفدة إلى مصر.

وأضاف رئيس الجامعة، إن إجمالي عدد المنح يقدر بـ 150 منحة توزع على ثلاث سنوات بواقع 50 منحة للطلاب من الدول الأفريقية المختلفة سنويًا، ولمدة ثلاث سنوات، لدعم التنمية في القارة السمراء.

ومن جانبه، أوضح الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية والتعليم، أنه جرى إجراء الاختبارات والمقابلات الشخصية "أون لاين" لعدد 190 طالبا أفريقيا متقدما للحصول على تلك المنح.

وأضاف ندا، أن المنح تشمل تخصصات "هندسة الإلكترونيات والاتصالات، هندسة القوى الكهربية، هندسة علوم الحاسب، هندسة الميكاترونيات والروبوتات، الهندسة الصناعية وإدارة النظم، هندسة وعلوم المواد، هندسة مصادر الطاقة" وغيرها.