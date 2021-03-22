صور.. محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير الكورنيش وممشى النيل في بنها

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

عقد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، اجتماعا لمتابعة أعمال إنشاء المرحلة الثانية والثالثة من ممشى النيل بمدينة بنها لدفع الأعمال وتذليل العقبات، بالإضافة إلى مناقشة أعمال تطوير كورنيش مدينة بنها بداية من كوبري كفر الجزار وحتى محطة مياه منطقة الفيلات.

جرى خلال الاجتماع مناقشة المشاكل التي تعوق التنفيذ، كما وجه المحافظ بضرورة أن يراعى في تصميمات الممشى الجانب الجمالي والحضاري وتجهيز أماكن لإقامة عربات مأكولات ومشروبات للشباب، واستخدام أنظمة الإنارة ودورات المياه والتشجير والرصف الحديثة بشكل يليق بأبناء المحافظة وأن لا يقل عرض المشي عن 5 أمتار.

كما وجه المحافظ بعمل أماكن لذوي الاحتياجات الخاصة، ووضع صناديق للقمامة لإظهار الممشى بالمظهر الحضاري اللائق والمشرف لعاصمة محافظة القليوبية، وليكون متنفسا لأهالي مدينة بنها والقرى المجاورة للاستمتاع بمشاهدة نهر النيل.

طالب المحافظ مراجعة المعديات، والتأكد من ترخيصها وإيقاف غير المرخص منها حماية لأرواح المواطنين.

وشدد الهجان على سرعة الانتهاء من العمل في المرحلة الثانية من الممشى، مع مراعاة الدقة في العمل وكفاءة التنفيذ حتى تكون على أعلى مستوى ليتم افتتاحه في أقرب وقت ممكن.

حضر الإجتماع الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبا المحافظ، واللواء هشام خشبة السكرتير العام ووكيل وزارة الإسكان ومسئولي جهاز القاهرة الفاطمية ورئيس مدينة بنها.