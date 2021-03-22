الأولى في أفريقيا.. افتتاح مدرسة الأشعة التليفزيونية بجامعة الإسكندرية - صور

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الإسكندرية – محمد عامر:

افتتح الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم الاثنين، أول مدرسة للأشعة التلفزيونية mindray school كأول مدرسة للأشعة التليفزيونية في مصر وأفريقيا، وذلك بالشراكة مع الصين.

حضر الافتتاح الدكتور وائل نبيل، عميد كلية الطب، والدكتور أحمد عثمان، رئيس هيئة التدريب الإلزامي للأطباء، ووكلاء الكلية، والشركاء الصينون، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وقال قنصوه، إن مركز التدريب الطبي الجديد، يعد الأول من نوعه داخل كلية الطب جامعة الإسكندرية التي تتبنى خطة إستراتيجية لتصبح جامعة ذكية، واستغلال التكنولوجيا لتخريج الكوادر المؤهلة والمدربة لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأشار إلى سعي الجامعة إلى التوسع في غرب وشرق أفريقيا من خلال فروعها بانجامينا بدولة تشاد وجوبا بجنوب السودان وعلاقات التعاون مع الدول الأفريقية الأخرى مثل جامعة جمال عبد الناصر بغينيا كوناكري وجامعة موي بكينيا، وبوروندي وروندا.

وأضاف رئيس جامعة الإسكندرية أن المركز يهدف إلى تقديم التدريب للأطباء من مختلف التخصصات الطبية على الجديد والمتطور في كافة المجالات الطبية.

ومن جانبه، أوضح عميد كلية طب الإسكندرية، أن افتتاح مدرسة mindray school جرى بدعم من الشركة الصينية العالمية mindray health care للأجهزة الطبية.

وأشار إلى المدرسة تأتي كبروتوكول تعاون بين الشركة ومركز التدريب الطبي، وذلك بهدف تدريب كوادر الأطباء في مختلف التخصصات الطبية، لافتاً إلى أن هذا المركز يعد الأول من نوعه على مستوى مصر.

وبدوره، قال الدكتور محمد عماد الدين، رئيس قسم الأشعة التشخيصية بكلية الطب، إنه يجري عمل ما يقرب من 20773 حالة أشعة سنويا ما بين علاج بالأجر وعلاج مجاني، وذلك من خلال العيادات الخارجية والأقسام الداخلية والطوارئ.