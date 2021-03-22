الإقرار الضريبي والفاتورة.. "تجارية الإسكندرية" تناقش المنظومة الإلكترونية

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الإسكندرية - محمد البدري:

ناقشت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، اليوم الإثنين، منظومة الفاتورة الإلكترونية والإقرار الضريبي الإلكتروني، خلال ندوة عقدتها بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات ومصلحة الضرائب.

وتحدث الدكتور رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن أهم مواد القانون الخاص بمنظومة الفاتورة الإلكترونية ورفع الإقرارات الضريبية، لافتا إلى أن مصلحة الضرائب المصرية، وفرت العديد من الأماكن المختصة لرفع الإقرارات الضريبية منها مقر غرفة الإسكندرية، بالإضافة إلى تخصيص سيارات تجوب الشوارع لمساعدة التجار على رفع إقراراتهم.

فيما قال ثروت عبد الباقي، رئيس الإدارة المركزية للحاسب الآلي، إنه يجرى العمل على تغيير هيكل إطار الضرائب، والعمل على تطوير الموظفين، وميكنة عمل مصلحة الضرائب المصرية من خلال الفاتورة الإلكترونية، ورفع الإقرارات الضريبية إلكترونيًا، إضافة إلى 16 عملية ضريبية ستتم أيضًا بشكل إلكتروني خلال العامين المقبلين، كما قام بشرح آلية عمل رفع الفاتورة الإلكترونية.

حضر اللقاء عمرو محسوب النبي رئيس قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، والدكتورة منى مدحت، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة، ومحمد صلاح الدين رئيس جهاز تنمية المشروعات بالإسكندرية، وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الإسكندرية وعدد من رؤساء الشعب التجارية.