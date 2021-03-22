صحة الغربية.. 28 مارس الجرعة الثانية للتطعيم ضد شلل الأطفال

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مصراوي Masrawy

الغربية - مروة شاهين:

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، عن اطلاق الجرعة الثانية للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والتي تبدأ يوم 28 مارس وتستمر على مدار 4 أيام، وتستهدف حوالي 721 ألف طفل للمصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان.

وأشار إلى أن التطعيم في القرى يتم من خلال المرور على المنازل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين، من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الخامسة مساءً.

من جانبها قالت الدكتورة أماني الحبشي، مدير إدارة الأمراض المعدية أنه تم استلام وتوزيع كافة مستلزمات الحملة من طعوم وكراسات واستيكرات وماسكات وكحول وأنه سوف يتم إعطاء الجرعة الثانية وتطعيم ما يقرب من 721160 طفلًا فى الفئة العمرية، من عمر يوم حتى 5 سنوات، وذلك من خلال الفرق الثابتة بمكاتب الصحة والوحدات والفرق المتحركة من شقة لشقة في الريف والمدن.