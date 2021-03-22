الثالثة على مستوى الجمهورية.. محافظ القليوبية يستقبل الأم المثالية

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مصراوي Masrawy

القليوبية - أسامة علاء الدين:

استقبل اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، فوزية حامد الحاصلة على المركز الثالث على مستوى الجمهورية ضمن الأمهات المثاليات، حسبما أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي لعام 2021.

وأعرب الهجان، عن خالص تقديره وتحياته لجميع الأمهات، باعتبارهن رمز العطاء والكفاح، مؤكدًا أن الأم المصرية قدمت ولا تزال تقدم أروع النماذج في التضحية، ومثمنًا دور أمهات الشهداء في التحدي والصبر، ليضربن أعظم الأمثلة على مر العصور.

أعرب المحافظ عن سعادته، لفوزها بلقب الأم المثالية، نظرًا لما قدمته من عطاء وكفاح وتضحية حتى تصل بأسرتها لبر الأمان، لتكون قصص عطاء تستحق التقدير والتكريم من الجميع، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظها وأبنائها ومصر.

وأِشار المحافظ إلى أن هناك قصص كفاح مشرفة لعظيمات مصر من سيداتها الفضليات، مؤكدًا على أهمية دور الأم في إعداد وتربية الأجيال، وتجهيزهم لحمل لواء البناء وتنمية الروح الوطنية.

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