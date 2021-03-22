أخبار عاجلة

"صحتك في رمضان".. برنامج توعوي ينفذه مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة -
الاردن : الاسبوع الحالي قد يكون بداية الاستقرار الوبائي -
مؤسس "إكستريم إي": المملكة المكان الأمثل لاستضافة الانطلاقة الأولى -
الليلة.. السعودية تُشارك 190 دولة في أضخم حدثٍ بيئي عالمي "ساعة الأرض" -
العثور على سوري تَعَمّد الهروب والاختفاء من أسرته في الرياض -
"المتحدة الصناعية" تواجه التصحر البيئي بقرية طفيل بألفي شتلة -
العراق: 5,062 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
الصين تفرض عقوبات على أفراد وكيانات في أمريكا وكندا -
"المحيميد": نظام تأجير عاملات المنازل بالساعة أبرز الحلول -
بالصور جهاز بريطاني لفحص كورونا يخص المسافرين والنتيجة في 20 ثانية فقط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

الثالثة على مستوى الجمهورية.. محافظ القليوبية يستقبل الأم المثالية

Print
الثالثة على مستوى الجمهورية.. محافظ القليوبية يستقبل الأم المثالية الثالثة على مستوى الجمهورية.. محافظ القليوبية يستقبل الأم المثالية

مصراوي Masrawy

11:00 ص الإثنين 22 مارس 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

استقبل اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، فوزية حامد الحاصلة على المركز الثالث على مستوى الجمهورية ضمن الأمهات المثاليات، حسبما أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي لعام 2021.

وأعرب الهجان، عن خالص تقديره وتحياته لجميع الأمهات، باعتبارهن رمز العطاء والكفاح، مؤكدًا أن الأم المصرية قدمت ولا تزال تقدم أروع النماذج في التضحية، ومثمنًا دور أمهات الشهداء في التحدي والصبر، ليضربن أعظم الأمثلة على مر العصور.

أعرب المحافظ عن سعادته، لفوزها بلقب الأم المثالية، نظرًا لما قدمته من عطاء وكفاح وتضحية حتى تصل بأسرتها لبر الأمان، لتكون قصص عطاء تستحق التقدير والتكريم من الجميع، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظها وأبنائها ومصر.

وأِشار المحافظ إلى أن هناك قصص كفاح مشرفة لعظيمات من سيداتها الفضليات، مؤكدًا على أهمية دور الأم في إعداد وتربية الأجيال، وتجهيزهم لحمل لواء البناء وتنمية الروح الوطنية.

اقرأ أيضًا:

"فوزية حامد" الأم المثالية في القليوبية.. فقدت زوجها وأصيب أبنائها

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"الحجرف": ندعم جهود مصر لعودة الملاحة عبر قناة السويس

"الحجرف": ندعم جهود مصر لعودة الملاحة عبر قناة السويس

"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

مصرع 5 مسؤولين سودانيين إثر غرق عبّارة شمال البلاد

مصرع 5 مسؤولين سودانيين إثر غرق عبّارة شمال البلاد

شبكة عيون الإخبارية