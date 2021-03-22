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ضبط ورشتي سلاح و19 بندقية في حملة أمنية بسوهاج

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ضبط ورشتي سلاح و19 بندقية في حملة أمنية بسوهاج ضبط ورشتي سلاح و19 بندقية في حملة أمنية بسوهاج

مصراوي Masrawy

10:59 ص الإثنين 22 مارس 2021

سوهاج – عمار عبدالواحد:

ضبطت الأجهزة الأمنية بسوهاج، اليوم الاثنين، خلال حملة مكبرة شنتها بمركز طهطا شمالي المحافظة، ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية و19 بندقية آلية وفرد روسي، بحوزة مواطنين.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج إخطارًا من إدارة البحث الجنائي باستهداف حملة مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن المركزي استهدفت دائرة مركز طهطا، لضبط حائزي الأسلحة النارية دون ترخيص وورش تصنيع وصيانة الأسلحة.

أسفرت جهود الحملة التي شارك فيها ضباط إدارة البحث الجنائي ووحدة مباحث مركز شرطة طهطا بالتنسيق مع فرع الأمن العام بسوهاج عن ضبط 10 بنادق آلية وورشتين لتصنيع وصيانة الأسلحة النارية الغير مرخصة بداخلهما عدد 9 فرد محلي الصنع، بإجمالي 19 قطعة سلاح ناري.

جرى التحفظ على المتهمين والمضبوطات، حُررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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