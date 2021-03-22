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صور.. محافظ كفرالشيخ يستقبل وزيري التنمية المحلية والآثار

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صور.. محافظ كفرالشيخ يستقبل وزيري التنمية المحلية والآثار صور.. محافظ كفرالشيخ يستقبل وزيري التنمية المحلية والآثار

مصراوي Masrawy

10:27 ص الإثنين 22 مارس 2021

كفر الشيخ - إسلام عمار:

استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار.

من المقرر أن يفتتح وزير التنمية المحلية، ووزير السياحة والآثار، رفقة محافظ كفر الشيخ، أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة، وتفقد كنيسة السيدة العذراء مريم في حي سخا.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

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