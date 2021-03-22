نشاط محدود للرياح وانتظام حركة الملاحة في موانئ السويس

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مصراوي Masrawy

السويس - حسام الدين أحمد:

يسود محافظة السويس طقس غائم صباح اليوم الاثنين مع ارتفاع ملحوظ لدرجات الحرارة يصاحبه نشاط للرياح.

وقال مصدر مسؤول بهيئة موانئ البحر الأحمر، إن الظواهر الجوية المصاحبة للموجة الحارة لم تؤثر على حركة تداول البضائع والحاويات داخل الموانئ، ذلك أن الرياح لم ترتق لإثارة الأتربة في طبقات الجو الأرضية.

وتابع المصدر أن سرعة الرياح تراوحت بين 14 إلى 16 عقدة بحرية - تعادل 28 كيلو - مع استقرار وضع الأمواج دون مستوى المتر ونصف.

كما انتظمت حركة الصيد وسروح العائمات والمراكب بميناء الاتكة المخصص لأعمال الصيد بخليج السويس والبحر الأحمر.

وفي السياق وجه اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، برفع درجة الاستعداد في الأحياء والتنسيق مع الشركة القابضة للصرف الصحي تحسبا لسقوط الأمطار والدفع بعربات الكسح إلى اية ضواحي تشهد تجمعات للمياه حال سقوط أمطار.