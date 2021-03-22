ليلى وملك أحمد زاهر تخطفان الأنظار بإطلالة ساحرة

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مصراوي Masrawy

شيماء مرسي

نشرت الفنانة ملك أحمد زاهر صورة تجمعها بشقيقتها ليلى أحمد زاهر بمناسبة حفل تخرج شقيقتها ليلى.

وارتدت ملك فستانا طويلا باللون الأسود، بصيحة الكم الواحد، ومنفوش من أسفل.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ملك مكياجا قويا، إذ ركزت على رسمة عيونها.

وارتدت مجوهرات ماسية مكونة من حلق وأسورة، وتركت شعرها الويفي منسدلا.

أما ليلى أحمد زاهر فقد أطلت بفستان باللون الفضي ، كت وبدون أكمام، ومزود بحزام باللون الكاشمير عند منطقة الخصر، ومزود بإكسننشن طويل من الخلف.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت ليلى مكياجا قويا، واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.