الحماية المدنية تسيطر على حريق مزرعة دواجن في الشرقية

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الشرقية – فاطمة الديب:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، من السيطرة على حريق بمزرعة دواجن بناحية "منشية شلبي" بكفر صقر.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمزرعة دواجن بناحية "منشية شلبي" التابعة لدائرة مركز شرطة كفر صقر.

دفعت قوات الحماية المدنية، بإشراف العميد محمد العادلي، مدير الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، بـ 3 سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على النيران وإخمادها، فيما أسفر الحريق عن نفوق 3000 دجاجة، دون إصابات أو خسائر في الأرواح، وحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.