طوارئ في كفر الشيخ استعدادا لـ"سوء الأحوال الجوية"

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كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، توجيهاته إلى رؤساء الأحياء والمدن، برفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة، وذلك لمتابعة حالة الطقس الغير مستقرة خلال الفترة الحالية.

ووفق بيان محافظة كفر الشيخ، الصادر اليوم الإثنين، أن المحافظ، وجه بتكثيف الاستعدادات اللازمة، لمواجهة أى آثار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية.

وكلف المحافظ مسئولي غرفة عمليات المحافظة، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وكافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف، والتعامل الفورى مع أي مواقف طارئة، وسرعة تصريف مياه الأمطار أولا بأول، في حالة هطولها، وموافاة مركز العمليات بأى أحداث طارئة على مدار الساعة.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أعلن اليوم الإثنين، توقف حركة الملاحة بميناء الصيد البحري بمركز البرلس، بسبب ارتفاع أمواج البحر المتوسط عن الحد المسموح به لأعمال الملاحة، ومعدلاتها الطبيعية.