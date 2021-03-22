توقف حركة الملاحة في ميناء البرلس بكفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، توقف حركة الملاحة بميناء الصيد البحري بمركز البرلس، بسبب ارتفاع امواج البحر المتوسط عن الحد المسموح به لأعمال الملاحة، ومعدلاتها الطبيعية.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، برئاسة المحاسب نصر عبد الهادي، إشارة من ميناء البرلس، تفيد بتوقف حركة الصيد، اليوم الاثنين، منذ الصباح الباكر، بسبب أرتفاع أمواج البحر عن معدلاتها الطبيعية، ما أدى إلى توقف نشاط الصيد.

وقال محافظ كفر الشيخ، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إن محافظة كفر الشيخ، تعرضت منذ الصباح الباكر لحالة من الطقس السئ، نتيجة سوء الأحوال الجوية.

ووجه محافظ كفر الشيخ، جموع الصيادين عدم الخروج في رحلات صيد، في البحر المتوسط، ونهر النيل، خوفا على سلامتهم، وحياتهم، وضمان عدم تعرضهم للأمواج العاتية، وسرعة الرياح.