تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
"صحتك في رمضان".. برنامج توعوي ينفذه مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة
-
السبت 27 مارس 2021 05:05 مساءً
الاردن : الاسبوع الحالي قد يكون بداية الاستقرار الوبائي
-
السبت 27 مارس 2021 04:54 مساءً
مؤسس "إكستريم إي": المملكة المكان الأمثل لاستضافة الانطلاقة الأولى
-
السبت 27 مارس 2021 04:50 مساءً
الليلة.. السعودية تُشارك 190 دولة في أضخم حدثٍ بيئي عالمي "ساعة الأرض"
-
السبت 27 مارس 2021 04:50 مساءً
العثور على سوري تَعَمّد الهروب والاختفاء من أسرته في الرياض
-
السبت 27 مارس 2021 04:50 مساءً
"المتحدة الصناعية" تواجه التصحر البيئي بقرية طفيل بألفي شتلة
-
السبت 27 مارس 2021 04:35 مساءً
العراق: 5,062 إصابة جديدة بـ"كورونا"
-
السبت 27 مارس 2021 04:21 مساءً
الصين تفرض عقوبات على أفراد وكيانات في أمريكا وكندا
-
السبت 27 مارس 2021 04:21 مساءً
"المحيميد": نظام تأجير عاملات المنازل بالساعة أبرز الحلول
-
السبت 27 مارس 2021 04:21 مساءً
بالصور جهاز بريطاني لفحص كورونا يخص المسافرين والنتيجة في 20 ثانية فقط
-
السبت 27 مارس 2021 04:06 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
cnn arabic
طعام من 120 مطعماً يُحضر في مطبخ واحد في هذه الشركة في دبي
فيديو
cnn arabic
الاثنين 22 مارس 2021 09:16 صباحاً
110
Facebook
Twitter
Print
الكلمات الدلائليه
فيديو ، عيون ، أخر الأخبار
مصراوي
روسيا اليوم
النهار
dmc
mbc
rt arabic
cnn
cnn arabic
bbc arabic
مواضيع متعلقة
شركة في دبي بفكرة كبيرة.. تحويل البلاستيك إلى ملابس
cnn arabic
السبت 27 مارس 2021 11:08 صباحاً
مخبز بأفكار كبيرة يخلق ضجة في دبي
cnn arabic
السبت 27 مارس 2021 09:13 صباحاً
شركة قد تساعد بتحويل الصحراء إلى تربة صالحة للزراعة.. وتجاربها في دبي
cnn arabic
السبت 27 مارس 2021 09:13 صباحاً
انقرضت قبل 400 عام.. شاهد كيف عادت القنادس إلى إنجلترا
cnn arabic
السبت 27 مارس 2021 09:13 صباحاً
السابق
جايدن شابر.. موهبة جنوب أفريقيا القادمة في الغولف
التالى
"دبي ديزرت كلاسيك".. كيف أصبحت المدينة وجهة لعالم الغولف؟
Tweets by @3yonNews