كورونا مصر تسجل 647 إصابة جديدة و415 حالة بكوريا الجنوبية

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خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت مصر خلال الساعات الـ24 الماضية 647 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ووفاة 41 حالة.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان أمس، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد، بلغ 195418 حالةً من ضمنها 149934 حالة تم شفاؤها، و11598 حالة وفاة.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية اليوم الاثنين، 415 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 99.075.

وأعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أيضًا، تسجيل حالة وفاة جديدة بكورونا ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 1.697.فيروس كورونا الجديد