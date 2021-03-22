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سيدة تعتدي على ضرتها بضربة نافذة بالساطور في قنا

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سيدة تعتدي على ضرتها بضربة نافذة بالساطور في قنا سيدة تعتدي على ضرتها بضربة نافذة بالساطور في قنا

مصراوي Masrawy

02:07 ص الإثنين 22 مارس 2021

قنا-عبدالرحمن القرشي :

أصيبت ربة منزل، بجرح نافذ في الرأس، بساطور استقر في رأسها، وبتر في 3 صوابع، وكسور في أماكن متفرقة بالجسم، بقرية العمرة التابعة لمركز أبوتشت شمالي قنا.

تلقى اللواء محمد ابو المجد، مدير أمن قنا، اخطارا، بإصابة شيماء رضوان احمد، 25 عاما، بجرح نافذ في الرأس، بساطور استقر في رأسها، وبتر في 3 صوابع، وكسور في أماكن متفرقة بالجسم.

وكشفت تحريات المباحث، أن خلافات بين المجني عليها و " ضرتها " السبب في إصابتها، حيث اعتدت عليها ضرتها بساطور ما زال مستقرا في رأسها، وبترت 3 صوابع وأصابتها بكسور في أماكن متفرقة بالجسد، بسبب خلافات بينهما.

جرى نقل المصابة إلى مستشفى أبوتشت العام، ومنها تم تحويلها إلى مستشفى سوهاج، في محاولة لإنقاذها واستخراح الساطور، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

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