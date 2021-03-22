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بالصور.. تكريم 15 أمًا مثاليًا بالخارجة في الوادي الجديد

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بالصور.. تكريم 15 أمًا مثاليًا بالخارجة في الوادي الجديد بالصور.. تكريم 15 أمًا مثاليًا بالخارجة في الوادي الجديد

مصراوي Masrawy

12:15 ص الإثنين 22 مارس 2021

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

كرّم حزب "مستقبل وطن" في محافظة الوادي الجديد، مساء اليوم الأحد، 15 من الأمهات المثاليات بمركز الخارجة من أبناء المركز وقراه في احتفالية بقاعة على حريف بمدينة الخارجة.

شهد الاحتفالية الدكتور جمال حسن وكيل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، ومنصور سعيد مدير مركز النيل للإعلام بالمحافظة، وعبير متولي مقرر فرع المجلس القومي للسكان، وممثلو الأزهر والأوقاف والكنيسة، وجمال آدم أمين حزب مستقبل وطن بالوادي الجديد، وعبد الحميد منصور أمين حزب مستقبل وطن بمركز الخارجة، والدكتورة آلاء ذخيرة، أمين التدريب والتثقيف السياسي، وصلاح خليفة، نقيب الزراعيين بالوادي الجديد، وأمين العمل الجماهيرية أمناء حزب مستقبل وطن على مستوى المحافظة ومركز الخارجة.

أكدت كاميليا كمال، أمينة المرأة بحزب مستقبل وطن بمركز الخارجة، تنظيم احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات برعاية جمال آدم، أمين الحزب بالمحافظة، لتكريم تكريم الأمهات المثاليات بتقديم الهدايا والدروع مبالغ مالية وشهادات التقدير وأجهزة منزلية وكهربائية تتويجًا لجهودهن وعطاءهن.

أضافت كاميليا أن التكريم يأتي تقديرًا من أمانة المرأة بالحزب بمركز الخارجة وأمانة مركز الخارجة، للأمهات على عطاءهن وجهودهن وأن مستقبل وطن يظل دومًا صوتًا وداعمًا لهم.

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