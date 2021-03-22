محافظ دمياط توجه بتكريم الطلاب المتأهلين لمعرض إنتل أيسف الدولي للعلوم

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مصراوي Masrawy

دمياط - محمد إبراهيم:

وجهت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، اليوم الأحد، بتكريم الطلاب المتأهلين لتمثيل مصر في الولايات المتحدة الأمريكية، من الحاصلين على المراكز الأولى في مسابقة "إنتل آيسف".

اختتمت فعاليات المعرض النهائي لمسابقة العلوم والتكنولوجيا آيسف 2021/2020 على مستوى الجمهورية، الجمعة، وأعلنت نتيجة التصفيات النهائية اليوم، إذ مُثلت محافظة دمياط في المسابقة بـ7 مشروعات لثمانية طلاب، حقق ثلاثة منهم المركز الأول كل في تخصصه، وجرى تصعيد اثنين إلى المعرض العالمي، وهما ياسمين أسامة حجي في مجال الطاقة الحرارية، وعمر وليد البحيري في مجال الهندسة البيئية.

كما حقق محمد مصطفى فاروق المركز الأول في مجال الفيزياء، وفاز الطالبان محمد ماضي وأحمد هشام في مجال الروبوت بالمركز الأول تحت السن، والمركز الأول لأفضل عرض.

وجرى منح جوائز خاصة وشهادات للمتسابقين بالإضافة إلى الطالب حِرز طاهر الدهراني، عن مشروعه في علاج مرض السكر، باستخدام فطر عش الغراب.

من جانبه، قال وكيل وزارة التعليم عادل عثمان، في تصريح صحفي، إنه من المقرر تكريم الطالبة ياسمين أسامة حجي، وعمر وليد البحيري والطلاب الفائزين بالمراكز الأولى على مستوى الجمهورية، تكريمًا يليق بحصولهم على تلك المراكز المميزة.