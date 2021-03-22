أخبار عاجلة

"المتحدة الصناعية" تواجه التصحر البيئي بقرية طفيل بألفي شتلة -
العراق: 5,062 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
الصين تفرض عقوبات على أفراد وكيانات في أمريكا وكندا -
"المحيميد": نظام تأجير عاملات المنازل بالساعة أبرز الحلول -
بالصور جهاز بريطاني لفحص كورونا يخص المسافرين والنتيجة في 20 ثانية فقط -
"أبو عتيق": الموافقة السامية بخصوص "مسار" تؤكد اهتمام القيادة بالتنمية المستدامة -
مجدداً.. استئناف جهود تعويم سفينة الحاويات الجانحة بقناة السويس -
قفزة الـ9 آلاف حالة.. "كورونا" يعيد 24 مليون فلبيني إلى الحجر الصحي -
شركات عالمية تتنافس لتنفيذ مشاريع ومبادرات أمانة الشرقية الاستثمارية -
"السياحة": لا اختلاط في النزل والكبائن الفندقية الجديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

محافظ دمياط توجه بتكريم الطلاب المتأهلين لمعرض إنتل أيسف الدولي للعلوم

Print
محافظ دمياط توجه بتكريم الطلاب المتأهلين لمعرض إنتل أيسف الدولي للعلوم محافظ دمياط توجه بتكريم الطلاب المتأهلين لمعرض إنتل أيسف الدولي للعلوم

مصراوي Masrawy

12:10 ص الإثنين 22 مارس 2021

دمياط - محمد إبراهيم:

وجهت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض، اليوم الأحد، بتكريم الطلاب المتأهلين لتمثيل في الولايات المتحدة الأمريكية، من الحاصلين على المراكز الأولى في مسابقة "إنتل آيسف".

اختتمت فعاليات المعرض النهائي لمسابقة العلوم والتكنولوجيا آيسف 2021/2020 على مستوى الجمهورية، الجمعة، وأعلنت نتيجة التصفيات النهائية اليوم، إذ مُثلت محافظة دمياط في المسابقة بـ7 مشروعات لثمانية طلاب، حقق ثلاثة منهم المركز الأول كل في تخصصه، وجرى تصعيد اثنين إلى المعرض العالمي، وهما ياسمين أسامة حجي في مجال الطاقة الحرارية، وعمر وليد البحيري في مجال الهندسة البيئية.

كما حقق محمد مصطفى فاروق المركز الأول في مجال الفيزياء، وفاز الطالبان محمد ماضي وأحمد هشام في مجال الروبوت بالمركز الأول تحت السن، والمركز الأول لأفضل عرض.

وجرى منح جوائز خاصة وشهادات للمتسابقين بالإضافة إلى الطالب حِرز طاهر الدهراني، عن مشروعه في علاج مرض السكر، باستخدام فطر عش الغراب.

من جانبه، قال وكيل وزارة التعليم عادل عثمان، في تصريح صحفي، إنه من المقرر تكريم الطالبة ياسمين أسامة حجي، وعمر وليد البحيري والطلاب الفائزين بالمراكز الأولى على مستوى الجمهورية، تكريمًا يليق بحصولهم على تلك المراكز المميزة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"الحجرف": ندعم جهود مصر لعودة الملاحة عبر قناة السويس

"الحجرف": ندعم جهود مصر لعودة الملاحة عبر قناة السويس

"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

"الحجرف" يعزي مصر في ضحايا حادث تصادم القطارين

مصرع 5 مسؤولين سودانيين إثر غرق عبّارة شمال البلاد

مصرع 5 مسؤولين سودانيين إثر غرق عبّارة شمال البلاد

شبكة عيون الإخبارية