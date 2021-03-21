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"الزراعة" تحتفل بعيد الأم في حديقة الأورمان بالجيزة (صور)

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"الزراعة" تحتفل بعيد الأم في حديقة الأورمان بالجيزة (صور) "الزراعة" تحتفل بعيد الأم في حديقة الأورمان بالجيزة (صور)

مصراوي Masrawy

11:33 م الأحد 21 مارس 2021

كتب- أحمد مسعد:

نظمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة، من خلال الركن الإعلاني للوزارة، احتفالية بمناسبة عيد الأم، على هامش مهرجان زهور الربيع في نسخته رقم 88.

وجاءت الاحتفالية بالتنسيق بين مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، وقطاع الإرشاد الزراعي، وقطاع الإنتاج، وعددًا من الشركات العارضة بالمعرض.

وشهد الحفل، فقرات فنية متنوعة، من الفنون الشعبية، والمزمار والطبل البلدي، والتنورة، فضلًا عن مسابقات ثقافية في المعلومات العامة.

وتم على هامش الاحتفال تكريم عدد من الأمهات، وأمهات الشهداء، فضلًا عن إجراء سحب بنظام القرعة العلنية على الأمهات والزائرين المتواجدين في الحديقة، على هدايا عينية قيمة، قدمها العارضين، والشركات المختلفة، من نباتات وزهور وورود وصبارات، وقسائم شراء للمنتجات الغذائية من منافذ الوزارة، وأجنحة العارضين، حيث بلغت عدد الهدايا التي تم توزيعها وقدمتها الشركات العارضة حوالي 1500 هدية متنوعة.

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