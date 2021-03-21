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استعداداً لمباراتي الكويت وفلسطين.. الأخضر يدشن معسكر الرياض

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استعداداً لمباراتي الكويت وفلسطين.. الأخضر يدشن معسكر الرياض استعداداً لمباراتي الكويت وفلسطين.. الأخضر يدشن معسكر الرياض
بعد خضوع اللاعبين لفحص ( كوفيد - 19)

استعداداً لمباراتي الكويت وفلسطين.. الأخضر يدشن معسكر الرياض

ينتظم لاعبو السعودي الأول لكرة القدم، اليوم الاثنين، في مقر معسكرهم بمدينة الرياض استعداداً لمواجهة منتخب الكويت ودياً، ومنتخب فلسطين ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، خلال فترة أيام (FIFA) في شهر مارس الجاري.

ويخضع لاعبو "الأخضر" فور انتظامهم بالمعسكر لفحص فايروس (كوفيد-19) وذلك من أجل الوقوف على سلامتهم.

على الصعيد الميداني، يفتتح المنتخب السعودي اليوم الاثنين حصة تدريبية مغلقة على "ملعب مرسول بارك" تمام الساعة 6:15 مساءً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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