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رئيس الوزراء السلوفاكي يقول إنه "على استعداد" للتنحي لتهدئة الأزمة

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رئيس الوزراء السلوفاكي يقول إنه "على استعداد" للتنحي لتهدئة الأزمة رئيس الوزراء السلوفاكي يقول إنه "على استعداد" للتنحي لتهدئة الأزمة

مصراوي Masrawy

11:20 م الأحد 21 مارس 2021

براتيسلافا - (د ب أ):

قال رئيس وزراء سلوفاكيا إيجور ماتوفيتش إنه مستعد للاستقالة إذا استوفى شركاؤه في الحكم عدة شروط، في خطوة قد تنهي أسابيع من الاضطرابات التي أثارها قراره بشراء لقاحات من .

وطلب ماتوفيتش من ريتشارد سوليك زعيم حزب الحرية والتضامن وهو الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم، ترك منصبه كوزير للاقتصاد، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .

كما قال ماتوفيتش إنه يجب على حزب الحرية والتضامن أن يتخلى عن إحدى وزاراته، وأنه يريد البقاء في .

وواجه التحالف الحاكم الرباعي في سلوفاكيا، اضطرابات إثر المشاحنات الداخلية والعداوات الشخصية بين قادته منذ توليه السلطة قبل عام. وظهر الخلاف الأخير في وقت سابق من هذا الشهر عندما قال ماتوفيتش إن سلوفاكيا ستحصل على مليوني جرعة من لقاح "سبوتنيك في" من روسيا، متجاوزا الموافقة المعتادة من الهيئتين التنظيميتين للأدوية في سلوفاكيا والاتحاد الأوروبي.

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