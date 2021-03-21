دول الخليج تؤكد تمسكها بالمرجعيات الـ3 لحل الأزمة اليمنية

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مصراوي Masrawy

الرياض - (د ب ا):

جددت دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الأحد موقفها الثابت لإنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.

جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور نايف الحجرف اليوم الأحد، سفير السعودية لدى اليمن محمد بن سعيد آل جابر ، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت "واس" انه تم خلال الاجتماع مناقشة آخر التطورات التي تشهدها اليمن وجهود مجلس التعاون المبذولة لدعم الشرعية اليمنية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والإغاثية والإنسانية، للوصول إلى الحل السياسي وفق تلك المرجعيات.

وأشاد الأمين العام بالجهود التي تقوم بها السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن وفق تلك المرجعيات، وما تقدمه من دعم إغاثي وإنساني من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والدعم التنموي من خلال المشاريع التي ينفذها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، لمساعدة أبناء الشعب اليمني.