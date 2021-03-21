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"الزراعة" و"إكساد" تنظمان دورة تدريبية عن التحسين الوراثي في جنوب سيناء

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"الزراعة" و"إكساد" تنظمان دورة تدريبية عن التحسين الوراثي في جنوب سيناء "الزراعة" و"إكساد" تنظمان دورة تدريبية عن التحسين الوراثي في جنوب سيناء

مصراوي Masrawy

11:23 م الأحد 21 مارس 2021

كتب- أحمد مسعد:

تفقد الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتور السيد خليفة مدير مكتب إكساد بالقاهرة، أعمال الدورة التدريبية تحت عنوان تطبيقات تقانية للتلقيح الاصطناعي في تحسين المجترات الصغير، بحضور اللواء مجدي الوصيف سكرتير عام مساعد محافظة جنوب سيناء، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، خلال الفترة من 21 إلى 25 مارس 2021 بجنوب سيناء.

وتعقد الدورة بحضور وفد من خبراء منظمة إكساد والباحثيين بمركز بحوث الصحراء بالإضافة إلى عدد من المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين والمزارعيين المهتمين بهذا النشاط بجنوب سيناء.

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