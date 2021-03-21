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والد الشهيد الطاهر بعد استجابة الرئيس لطلب تكريمه: "بكيت فرحًا لأنه يستحق"

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والد الشهيد الطاهر بعد استجابة الرئيس لطلب تكريمه: "بكيت فرحًا لأنه يستحق" والد الشهيد الطاهر بعد استجابة الرئيس لطلب تكريمه: "بكيت فرحًا لأنه يستحق"

مصراوي Masrawy

11:15 م الأحد 21 مارس 2021

السويس - حسام الدين أحمد:

أعرب عمرو الطاهر، والد الشهيد النقيب محمد الطاهر، عن سعادته بتوجيه الرئيس عبد الفتاح بإطلاق اسم ابنه الشهيد على مدرسة وشارع في السويس تخليدًا لذكراه.

"بكيت فرحًا لأن ابني يستحق ذلك، عشان نكون مرتاحين.. عرفنا إن تضحيته عشان بلده لها تقدير"؛ أضاف والد الشهيد، لـ"مصراوي"، بينما وجه الشكر لرئيس الجمهورية على استجابته لطلب والدة الشهيد السيدة منال حمدي.

وكانت السيدة منال والدة النقيب الشهيد محمد الطاهر أعربت عن أمنيتها بتكريم اسم ابنها، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، اليوم الأحد. ذلك قبل أن تتلقى من فريق إعداد البرنامج خبر استجابة الرئيس لطلبها، إذ تقرر إطلاق اسمه على مدرسة وشارع في مدينته السويس.

استشهد النقيب محمد في 16 يناير الماضي أثناء تأمين منطقة عمليات إثر انفجار عبوة ناسفة. وكان قد التحق بسلاح المشاة ودخل مدرسة الصاعقة، ثم طلب نقله إلى سيناء، وتمنى الشهادة بها، وفق ما يؤكد والده.

يقول والد الشهيد الذي فقد نجليه: لدينا شهيدين محمد وشقيقه الأكبر المهندس أحمد الذي رحل بعده بـ 14 يومًا في حادث على طريق السويس - القاهرة، نحتسبهما شهيدين عند الله".

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