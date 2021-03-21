جازان .."بذرة خير" تمنح "مشنية غزواني" درع الأم المثالية

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كرّمت جمعية "رواد" للعمل التطوعي ممثلة بفريق "بذرة خير" في محافظة العيدابي بمنطقة جازان عضوة الفريق مشنية قاسم يزيد غزواني ومنحها درع الأم المثالية بمناسبة يوم الأم العالمي.

وأُلقيت كلمة بهذه المناسبة تضمنت ما يثبت جدارة المرأة السعودية في جميع الميادين وصدارتها والكفاءة وكيف أنها في كل مرة تنجز وتتميّز، وتثمين جهود الدولة في دعم أبناء وبنات الوطن عامة والمرأة السعودية خاصة، وتطرق الحضور بالدعوات والتمني بالخير لجميع الأمهات وأم الشهيد وأم المرابط وأم العاملين بجميع القطاعات العسكرية والأمنية والمدنية وتقديم رسالة لهن كنوع من الوفاء والعرفان.

وتخلل الحفل تكريم "غزواني" بدرع الزوجة المثالية من زوجها إسماعيل السماعيل التميمي ، وتكريمها بدرع الابنة المثالية من والدها قاسم غزواني.

وفي الختام قدم "التميمي" و"الغزواني" الشكر لجمعية "رواد" على هذه اللفتة كخطوة محفزة تدعو لاستباق الخيرات والتنافس البناء لصناعة قائدات المجتمع والأسرة. كما شكرت السيدة المكرمة كلاً من رئيس مجلس إدارة جمعية "رواد" اللواء عبد الحميد عطيف، وكذلك قائدة الفريق السيدة مشنية حسين غزواني، ونائبتها السيدة عافية عيلان غزواني وجميع أعضاء فريق "بذرة خير".