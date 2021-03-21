أخبار عاجلة

"المتحدة الصناعية" تواجه التصحر البيئي بقرية طفيل بألفي شتلة -
العراق: 5,062 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
الصين تفرض عقوبات على أفراد وكيانات في أمريكا وكندا -
"المحيميد": نظام تأجير عاملات المنازل بالساعة أبرز الحلول -
بالصور جهاز بريطاني لفحص كورونا يخص المسافرين والنتيجة في 20 ثانية فقط -
"أبو عتيق": الموافقة السامية بخصوص "مسار" تؤكد اهتمام القيادة بالتنمية المستدامة -
مجدداً.. استئناف جهود تعويم سفينة الحاويات الجانحة بقناة السويس -
قفزة الـ9 آلاف حالة.. "كورونا" يعيد 24 مليون فلبيني إلى الحجر الصحي -
شركات عالمية تتنافس لتنفيذ مشاريع ومبادرات أمانة الشرقية الاستثمارية -
"السياحة": لا اختلاط في النزل والكبائن الفندقية الجديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جازان .."بذرة خير" تمنح "مشنية غزواني" درع الأم المثالية

Print

جازان ..

كرّمت جمعية "رواد" للعمل التطوعي ممثلة بفريق "بذرة خير" في محافظة العيدابي بمنطقة جازان عضوة الفريق مشنية قاسم يزيد غزواني ومنحها درع الأم المثالية بمناسبة يوم الأم العالمي.

وأُلقيت كلمة بهذه المناسبة تضمنت ما يثبت جدارة المرأة في جميع الميادين وصدارتها والكفاءة وكيف أنها في كل مرة تنجز وتتميّز، وتثمين جهود الدولة في دعم أبناء وبنات الوطن عامة والمرأة السعودية خاصة، وتطرق الحضور بالدعوات والتمني بالخير لجميع الأمهات وأم الشهيد وأم المرابط وأم العاملين بجميع القطاعات العسكرية والأمنية والمدنية وتقديم رسالة لهن كنوع من الوفاء والعرفان.

وتخلل الحفل تكريم "غزواني" بدرع الزوجة المثالية من زوجها إسماعيل السماعيل التميمي ، وتكريمها بدرع الابنة المثالية من والدها قاسم غزواني.

وفي الختام قدم "التميمي" و"الغزواني" الشكر لجمعية "رواد" على هذه اللفتة كخطوة محفزة تدعو لاستباق الخيرات والتنافس البناء لصناعة قائدات المجتمع والأسرة. كما شكرت السيدة المكرمة كلاً من رئيس مجلس إدارة جمعية "رواد" اللواء عبد الحميد عطيف، وكذلك قائدة الفريق السيدة مشنية حسين غزواني، ونائبتها السيدة عافية عيلان غزواني وجميع أعضاء فريق "بذرة خير".

جازان ..

جازان ..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الليلة.. السعودية تُشارك 190 دولة في أضخم حدثٍ بيئي عالمي "ساعة الأرض"

الليلة.. السعودية تُشارك 190 دولة في أضخم حدثٍ بيئي عالمي "ساعة الأرض"

السفير الفرنسي يواصل جولاته في #السعودية_الجميلة: "صباح الخير والسعادة يا أهل جدة"

السفير الفرنسي يواصل جولاته في #السعودية_الجميلة: "صباح الخير والسعادة يا أهل جدة"

السفير الفرنسي يواصل جولاته في #السعودية_الجميلة: "صباح الخير والسعادة يا أهل جدة"

السفير الفرنسي يواصل جولاته في #السعودية_الجميلة: "صباح الخير والسعادة يا أهل جدة"

هجوم الحوثي ضد السعودية يُفشل مبادرة الرياض؟

هجوم الحوثي ضد السعودية يُفشل مبادرة الرياض؟

شبكة عيون الإخبارية